Radio Pakistan’daki habere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zahir Ahmed Baber Sidhu, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan ABD Hava Kuvvetleri Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Alexus Grynkewich ile başkent İslamabad’da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel güvenlik, savunma ve ikili iş birliği meseleleri ele alındı.

Orgeneral Sidhu, iki ülkenin samimi ilişkilerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, ABD ile var olan ikili iş birliğini daha da artırmaya kararlı olduklarına işaret etti.

ABD’li Tümgeneral Grynkewich ise Pakistan’ın bölgesel barışa katkılarını takdir ettiklerine ve çeşitli alanlarda İslamabad ile iş birliğini artırmaya vurgu yaptı.

Sidhu ve Grynkewich, eğitim ve operasyonel alanlarda askeri ilişkilerin daha da uygun hale getirilmesinde mutabık kaldı.