Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 30 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Pakistan polisi, Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu.
EmPeşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Açıklamada saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Olay yerine acil yardım ekiplerinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.
Etiketler: Pakistan
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