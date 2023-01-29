Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da botun alabora olması sonucu en az 11 öğrenci öldü
[Fotograf: TRT Haber]
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 11 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci aranıyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kohat bölgesinde 30 medrese öğrencisi Tanda Barajı'nda botla gezintiye çıktı.
Botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 7 ila 11 yaşlarındaki 11 öğrenci yaşamını yitirdi, 8 öğrenci aranıyor.
Polis yetkilileri, dalgıçlar tarafından kurtarılan 6 öğrencinin durumunun kritik olduğunu söyledi.
Barajda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Pakistan
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