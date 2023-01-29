Filistin resmi televizyonunun haberine göre, Yahudi yerleşimcilerin gece geç saatlerde Nablus kentine bağlı Kusiyn beldesinde açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Filistinli Kerem Ali Selman yaşamını yitirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas da Filistinli gencin, yasa dışı yerleşim biriminde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir Yahudi tarafından vurularak öldürüldüğünü aktardı.

Filistinli gencin gece yarısı yaralandığını ve durumunun sabaha kadar gizlendiğini belirten Daglas, sabah saatlerinde İsrail tarafından ölümünün açıklandığını kaydetti.

İsrail'in Cenin saldırısıyla gerilim arttı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde de dün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.