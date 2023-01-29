Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pakistan'da otobüs kazası: En az 41 ölü
[Fotograf: İHA]
Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Lasbela bölgesindeki bir dağ geçidinde yoldan çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 41 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Lasbela bölgesinde içinde en az 48 yolcunun bulunduğu bir otobüs dağ geçidinde yoldan çıkarak devrildi.
Ketta şehrinden Karaçi'ye gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, kazanın ardından alev aldı.
Lasbela Komiser Yardımcısı Hamza Anjum Nadeem, olayda en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirten Nadeem, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağını aktardı.
Öte yandan, polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, kazanın aşırı hız yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı bilgisi verildi.
Etiketler: Pakistan Trafik Kazası
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