Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da bombalı saldırı: 2 asker öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker öldü, 2 asker ağır yaralandı.
Yetkililer, eyaletin Bajaur bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın devriyedeki askeri aracın geçişi sırasında patladığını açıkladı.
Aracın içinde 4 asker bulunduğunu aktaran yetkililer, saldırıda 2 askerin öldüğünü, 2 askerin ise ağır yaralandığını duyurdu.
Pakistan Talibanı'na operasyon
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bununla birlikte Pakistan güvenlik kuvvetleri, bölgede, Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.
TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.
Etiketler: Pakistan Terör Saldırısı
Son Haberler
- 09:14
- 09:18
- 08:38
- 09:03
- 08:13
Sıradaki Haber
Japonya'da OHAL'in uzatılması gündemde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz