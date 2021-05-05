Kolombiya basınında çıkan habere göre, siber korsanların çeşitli araçlarla devre dışı bıraktığı başkanlık ve Senato hesaplarına giriş yapılmak istendiğinde, ekranda "bu siteye erişilemez" yazısı görüldü.

Devletin diğer önemli kurumlarının sayfalarına da saldıran Anonymous, ordunun sitesini geçici süreliğine bloke etti.

Anonymous, Kolombiya'da 6 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 19 kişinin hayatını kaybetmesi, 800'den fazla kişinin yaralanmasından sonra başkanlık sayfasına saldırı niyeti olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.