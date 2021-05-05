Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 07:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da siber saldırı: Başkanlık ve Senato hesapları hacklendi
Kolombiya'da devlet başkanlığı ve senatonun internet sayfaları, bilgisayar korsanı grubu Anonymous'un siber saldırısına uğradı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, siber korsanların çeşitli araçlarla devre dışı bıraktığı başkanlık ve Senato hesaplarına giriş yapılmak istendiğinde, ekranda "bu siteye erişilemez" yazısı görüldü.
Devletin diğer önemli kurumlarının sayfalarına da saldıran Anonymous, ordunun sitesini geçici süreliğine bloke etti.
Anonymous, Kolombiya'da 6 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 19 kişinin hayatını kaybetmesi, 800'den fazla kişinin yaralanmasından sonra başkanlık sayfasına saldırı niyeti olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.
Etiketler: Siber Saldırı
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