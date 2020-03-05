Karaçi Büyükşehir Tıp ve Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Salma Kauser, yaptığı açıklamada, Gülbahar bölgesinde bir apartmanın çöktüğünü ve enkazda kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

Polis ve paramilis güçler, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere olay yerine sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Çöken binada çok sayıda kişinin ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaya ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanması talebinde bulundu.