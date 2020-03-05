Haber Giriş: Kaynak: AA
Pakistan'da bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Pakistan'ın Karaçi şehrinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Karaçi Büyükşehir Tıp ve Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Salma Kauser, yaptığı açıklamada, Gülbahar bölgesinde bir apartmanın çöktüğünü ve enkazda kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.
Polis ve paramilis güçler, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere olay yerine sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Çöken binada çok sayıda kişinin ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.
Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaya ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanması talebinde bulundu.
Etiketler: bina çökmesi karaçi PakistanSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 15:27
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