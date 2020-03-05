Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de ağır darbeler indirdiği Beşşar Esed rejiminin kara gücü konumundaki İran destekli gruplar, saflarını güçlendirmek ve kayıplarını telafi etmek için 400 civarında teröristi önceki gün Irak üzerinden Suriye'nin Deyrizor iline getirdi.

Askeri eğitimlerini İran'da tamamlayan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki teröristler, dün Deyrizor'dan İdlib'deki cephe hatlarına sevk edildi.

Kaynaklar, teröristlerin Türk SİHA'larınca hedef alınmamak için İdlib'in güneyindeki Serakib hattına, askeri araçlar yerine minibüslerle gönderildiğini belirtti.

İran destekli yabancı terörist gruplar geçen ay da Irak üzerinden getirdikleri 400'den fazla yabancı teröristi İdlib'e göndermişti.

Suriye'deki İran destekli gruplar

İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri gruplar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.