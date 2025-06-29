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Dünya
AA 29.06.2025 16:23

Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti

akistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle ülke genelinde ilk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AP]

Ülkede yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) etkisini sürdüren muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, aşırı yağışların, ülke genelinde son 3 günde ilk belirlemelere göre 38 kişinin hayatını kaybetmesine, 63 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

En çok can kaybının 19 kişiyle Hayber Pahtunhva eyaletinde görüldüğü kaydedilen açıklamada, Pencap eyaletinde de 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sind ve Belucistan eyaletlerinde de 7 kişinin aşırı yağışlar yüzünden yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, muson yağmurlarının sürmesinin öngörüldüğü ifade edilerek, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldı.

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