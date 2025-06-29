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Dünya
AA 29.06.2025 15:49

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iki eve saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye iline bağlı Ramiye ve Ayta eş-Şab beldelerindeki iki eve insansız hava aracı (İHA) ve güdümlü füzeyle saldırı gerçekleştirdi.

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iki eve saldırı düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde Ayta eş-Şab beldesinde bir evi güdümlü füzeyle vurdu.

İsrail ordusu, Ramiye beldesindeki bir eve de İHA saldırısı düzenledi.

Saldırıların hedefi olan evlerde büyük maddi hasar oluşurken, can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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