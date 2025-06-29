Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.06.2025 15:30

İsrail'in Tahran'daki Evin Cezaevine saldırısında 71 kişinin öldüğü duyuruldu

İsrail'in 23 Haziran'da Tahran'daki Evin Cezaevine saldırısında 71 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in Tahran'daki Evin Cezaevine saldırısında 71 kişinin öldüğü duyuruldu
[Fotograf: Reuters]

Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İsrail'in 23 Haziran'da Evin Cezaevine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi veren Cihangir, saldırıda cezaevi personeli, askerler, mahkumlar, hükümlülerin aileleri ve cezaevinin bitişiğindeki binalarda yaşayanlar dahil, 71 kişinin yaşamını yitirdiğini paylaştı.

Cihangir, saldırı günü çok sayıda tutuklu ailesinin ziyaret için cezaevinde bulunduğunu ve cezaevinin salonunun vurulmasıyla çok sayıda mahkum ailesinin yaşamını yitirdiğini de belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da "siyasi" mahkumların da tutulduğu Evin Cezaevi, 23 Haziran'da İsrail tarafından dronla hedef alınmıştı.

ETİKETLER
İsrail-İran çatışması İran İsrail
Sıradaki Haber
İran'da "güvenlik bölgelerinde" izinsiz İHA uçuranlara hapis cezası verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Koruyucu ailelerin yanında 10 binden fazla çocuk aile sıcaklığında büyüyor
16:37
Azerbaycan: Rusya'nın kültürel etkinlikleri iptal edildi
16:33
Katil İsrail, Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açtı, 5 kişi hayatını kaybetti
16:25
Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti
16:20
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
15:55
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
Katil İsrail saldırılarına ara vermiyor: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
Katil İsrail saldırılarına ara vermiyor: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
FOTO FOKUS
Başkentte aile fuarına ilgi yoğun
Başkentte aile fuarına ilgi yoğun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ