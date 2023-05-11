Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, İmran Han'ın mahkemeye getirilmesini emretti

Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) Han'ın tutuklanmasıyla ilgili yaptığı itiraz, Anayasa Mahkemesince değerlendirildi.

Han'ın avukatı Hamid Han, mahkemede yaptığı açıklamada, PTI lideri yargılandığı davalardan kefalet almak için yüksek mahkemede parmak izi vermeyi beklerken paramiliter birliklerin alana girdiğini ve eski Başbakan'ı uygunsuz şekilde tutukladığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial ise Han'ın, İslamabad Yüksek Mahkemesi kompleksi içerisinde tutuklanmasını "ülkenin yargı kurumuna karşı yapılmış büyük bir saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Kimsenin yüksek mahkemede veya Anayasa Mahkemesinde bu şekilde tutuklanamayacağını vurgulayan Bandial, Han'ın tutuklanmasının yargının kutsallığını ihlal ettiğini belirtti.

Bandial, İslamabad Emniyet Müdürü Ekber Nasir Han'a, eski Başbakan Han'ın yerel saatle 16.30'a kadar mahkemeye getirilmesini emretti.

NAB kararıyla tutuklama

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.