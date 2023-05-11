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Dünya
AA 11.05.2023 13:52

İran'dan İsveç'in Devrim Muhafızları'nı "terör" listesine alma çağrısı kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsveç Parlamentosunun, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terörist gruplar listesine alma kararını destekleyen tasarıyı onaylamasını, ülkenin içişlerine müdahale olarak nitelendirdi.

İran'dan İsveç'in Devrim Muhafızları'nı "terör" listesine alma çağrısı kararına tepki
[Fotograf: Reuters]

Kenani konuyla ilgili açıklamasında, "İsveç Parlamentosunun kararı, İran'ın terörist kabul ettiği unsurların etkisi altında kalarak aldığı bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu girişimin, İran'ın egemenlik hakları ve güvenliğine yönelik saldırı niteliğindeki olduğunu savunan Kenani, "Bu karar, egemenlerin eşitliği ve içişlerine karışmama ilkesi dahil olmak üzere, uluslararası hukuka aykırı bir karardır." ifadelerini kullandı.

Kenani, İran yönetiminin, İsveç Parlamentosunun kararını şiddetle kınadığını kaydetti.

İsveç Parlamentosu, dün İran Devrim Muhafızları Ordusunun "Avrupa Birliği'nin terörist gruplar listesine" almasını desteklemeye yönelik yasa tasarısını onaylamıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP), 19 Ocak'ta, AB tarafından İran'a daha fazla yaptırım getirilmesi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye yaptırım uygulanması, Devrim Muhafızları Ordusunun AB'nin terör listesine alınması taleplerini içeren ancak bağlayıcılığı olmayan bir karar tasarısını kabul etmişti.

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