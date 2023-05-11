Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2023 13:47

Güney Kore, şap hastalığı nedeniyle çok sayıda sığırı itlaf edecek

Güney Kore'nin kuzeyindeki Chungcheong eyaletinde büyükbaş hayvanlarda saptanan şap hastalığı sebebiyle birçok sığırın itlaf edileceği bildirildi.

Güney Kore, şap hastalığı nedeniyle çok sayıda sığırı itlaf edecek
[Fotograf: AA]

Güney Kore Tarım Bakan Yardımcısı Kim In-joong, yaptığı açıklamada, şap hastalığının yayılmasını engellemek için ilgili kurumlara ve yerel yönetimlere önleyici tedbirler konusunda topyekun çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

BNN Network’un haberine göre, Tarım Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Chungcheong eyaletinin Cheongju şehrindeki iki sığır çiftliğinde şap hastalığı vakalarını doğruladıktan sonra ilk aşamada 360 sığırın itlaf edilmesine karar verdi.

Yetkililer, biyogüvenlik tedbirlerinin uygulamaya konulduğunu ve bu kapsamda bölgedeki tüm hayvanların test edilip aşılanacağını açıkladı.

Alınan tedbirler kapsamında hayvanların 48 saat boyunca bir yerden başka bir yere hareket ettirilmemesi talimatını veren yetkililer, bölgeye ekiplerin gönderildiğini kaydetti.

ETİKETLER
Güney Kore
Sıradaki Haber
Yunanistan 21 Mayıs'ta sandığa yeni seçim sistemi ile gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadele için filosunu genişletti
14:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:18
Muharrem İnce adaylıktan çekildi
13:55
İran'dan İsveç'in Devrim Muhafızları'nı "terör" listesine alma çağrısı kararına tepki
13:52
Fransa'da kundaklama sonucu evi yanan belediye başkanı istifa etti
13:45
Yorgunluk kronik bir sorun olabilir mi?
Orman teşkilatının yangınlarda kullanacağı hava araçları tanıtıldı
Orman teşkilatının yangınlarda kullanacağı hava araçları tanıtıldı
FOTO FOKUS
Rögarlardan sızan köpük ulaşımı aksattı
Rögarlardan sızan köpük ulaşımı aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ