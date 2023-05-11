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Dünya
AA 11.05.2023 13:12

İtalya'nın Milano kent merkezinde patlama

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinin merkezinde bu sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

İtalya'nın Milano kent merkezinde patlama

Milano'nın Porta Romana bölgesindeki Pier Lombardo Sokağı'nda yerel saatle 11.30 (TSİ 12.30) sıralarında büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevreye dumanlar yayılırken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

İtfaiye yetkililerinden verilen bilgilere göre, patlama, bölgedeki bir eczaneye oksijen tüpleri taşıyan kamyonette meydana geldi.

Park halindeki kamyonetin alev alması sonrasında şoförün müdahale edip söndürmeye çalıştığı, bu sırada alevlerin sıçradığı oksijen tüplerinin patladığı bilgisi paylaşıldı.

Olayda elinden ve ayağından yaralanan şoförün hayati tehlikesi bulunmuyor.

Patlamadan dolayı sokakta park halindeki en az 5 arabanın ve 4 motosikletin ciddi hasar gördüğü, güvenlik önlemi kapsamında bölgedeki bir anaokulunun ve bir binanın boşaltıldığı duyuruldu.

Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı açıklandı.

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