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Dünya
AA 11.05.2023 13:49

Fransa'da kundaklama sonucu evi yanan belediye başkanı istifa etti

Fransa'da aşırı sağcılar tarafından kundaklandığı öne sürülen araçlardan sıçrayan yangında evi hasar gören Saint-Brevins-les-Pins Belediye Başkanı Yannick Morez, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fransa'da kundaklama sonucu evi yanan belediye başkanı istifa etti
[Fotograf: İHA]

Morez, Saint-Brevins-les-Pins Belediyesinin sitesinden yayımladığı açıklamada, Loire-Atlantique Valiliğine 9 Mayıs'ta istifa mektubunu ilettiğini aktardı.

Morez, özellikle de evinin yanması ve devlet desteğinin eksikliği nedeniyle bu kararı aldığına işaret etti.

6 yılı belediye başkanı olarak toplam 15 yıl Belediye Meclisinde görev yaptığını belirten Morez, geleceğe güvenle baktığını ifade etti.

Aşırı sağcı siyasetçilerin dışındaki partilerin milletvekilleri, istifa eden Morez'i Mecliste ayağa kalkarak alkışladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Morez ve ailesine karşı yapılan saldırının "utanç verici" olduğunu belirtti. Macron, Morez ve ailesine dayanışmasını ifade etti.

Yangın eve sıçramıştı

Fransız basınındaki haberlere göre, Saint-Brevins-les-Pins kentinde kurulacak sığınmacı kabul merkezi projesine karşı aylardır gösteriler düzenleniyor.

Morez'in evinin önündeki iki arabanın, 22 Mart gecesi kundaklanması sonucu çıkan yangın eve sıçramıştı.

Görgü tanıkları, evin kapısını çalarak aileyi uyandırırken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Ailesiyle birlikte kentten taşınma kararı alan Morez, sığınmacı merkezi projesine karşı defalarca gösteri düzenleyen aşırı sağcıları yangının failleri olmakla suçluyor.

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