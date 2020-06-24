Pakistan'da 22 Mayıs'ta meydana gelen ve 97 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında ön soruşturma raporu yayımlandı.

Pilot ve hava trafik kontrolörünün kurallara uymadığı açıklandı.

Rapor, pilotların inişe konsantre olmak yerine koronavirüs salgınını konuştuklarını da gözler önüne serdi.

Uçakta teknik bir arıza olmadığı belirtildi.

Mayıs ayındaki kazada Airbus A320 tipi uçak, Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havaalanı'na inmeyi planlıyordu.

Piste üçüncü iniş denemesinde hava trafik kontrolörü, uçağın 3 bin fite yükselmesini istedi, durumu onaylayan pilot, inişe geçtiğini belirtti.

Ancak pilotun "motor devre dışı" açıklamasından kısa süre sonra uçak, Model Colony bölgesinde evlerin üzerine düştü.