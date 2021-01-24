Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2'si kadın 5 terörist ölü ele geçirildi.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'a bağlı Mir Ali ve Kaysur kasabalarında teröristlerin gizlendiğine dair ihbar alan güvenlik kuvvetlerinin operasyon düzenlediği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, çıkan çatışmalarda 2'si kadın 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerden 2'sinin sözde lider konumunda olduğu aktarıldı.
Teröristlerin Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup olduğu kaydedildi.
TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.
Etiketler: Pakistan Terör Örgütü
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