Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 18:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İngiltere'de soğuk savaş sığınağı açık artırmayla satılacak
[Fotoğraf: DHA]
İngiltere’de 1961 yılında inşa edilen ve nükleer sığınak olarak bilinen yapı, 25 bin sterlin başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldı.
Satış işlemlerini yürüten Adam Cook, “Nükleer sığınak diye de bilinen yapı, Soğuk Savaş’ta gözlem noktası olarak kullanıldı ve 1961’de açılıp 1991’de hizmet dışı bırakıldı.” dedi.
[Fotoğraf: DHA]
Cook, sığınağın çok sayıda kişinin ilgisini çektiğini ve bazı kişilerin burayı koronavirüsten saklanmak için güvenli bir yer olarak kullanmak istediğini belirtti.
4,2 metrelik merdivenle inilen sığınağın içinde patlama yeri tespit cihazı, telefon, radyo alıcısı ve radyasyon ölçümü yapan Geiger sayacı gibi cihazlar bulunuyor.
Etiketler: İngiltere
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