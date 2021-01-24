Konuya ilişkin açıklamaya göre, bölgede transit geçiş ihlali yapan tankerlerde petrol sızıntısı olduğu ve ekiplerin müdahalesinde de tanker isimlerinin kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Tankerler, detaylı soruşturma için Batam bölgesine çekildi.