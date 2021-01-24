Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya, 'yasa dışı yakıt taşıdıkları' gerekçesiyle 2 tankere el koydu
[Grafik: TRT Haber]
İran ve Panama bandıralı tankerler, Pontianak kenti açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, bölgede transit geçiş ihlali yapan tankerlerde petrol sızıntısı olduğu ve ekiplerin müdahalesinde de tanker isimlerinin kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Tankerler, detaylı soruşturma için Batam bölgesine çekildi.
Etiketler: Endonezya
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