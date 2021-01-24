Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya, aşılar gecikince antikor ilacı sipariş etti
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya, koronavirüs aşılarının teslimatında gecikmeler yaşanınca 200 bin doz antikor ilacı satın aldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilaçların 400 milyon euroya satın alındığını belirtti.
Almanya, bu hamlesiyle, Avrupa Birliği'nde koronavirüse karşı antikor ilacı kullanan ilk ülke olacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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