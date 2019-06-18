Ülkede yürütülen Bir Milyar Ağaç Projesi'nin Direktörü Muhammed Temasip'in Geo News haber sitesine yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki eyalette son 2 ayda 90 orman yangını çıktı.

Çıkan yangınlarda, çoğunluğu eyalet hükümeti tarafından yürütülen proje kapsamında dikilen 100 binin üzerinde ağacın yandığını söyleyen Temasip, yangınlarla ilgili soruşturmaların tamamlanmadığını belirtti.

Temasip, proje kapsamında 2014'ten bu yana ağaç dikildiğine dikkat çekerek, geçen yıl da benzeri yangınların çıktığını ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

2017'de tamamlanan projenin ardından çıkan yangınlarda proje kapsamında dikilen ağaçların önemli bir kısmının yitirildiğini dile getiren Temasip, kontrol sağlanmazsa daha fazla ağacın yitirileceğini vurguladı.

Temasip ayrıca, eyaletin Svat, Mardan ve Svabi bölgelerindeki yangınların çalıları yakan kişilerce başlatıldığını sözlerine ekledi.

Bir Milyar Ağaç Projesi

Hayber Pahtunhva eyalet hükümeti tarafından 2014 yılında başlatılan proje, 28 noktada 350 bin hektarlık alanda ormanların iyileştirilmesi ve yeni ormanlık alanları oluşturulması amacıyla başlatılmıştı.

Küresel ısınmayla mücadele, doğal hayatı koruma ve ekosistemi iyileştirme amacıyla dönemin eyalet hükümetini yöneten Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından başlatılan proje, 2017 yılında tamamlanmıştı.

PTI'nın 2018'de ülke genelinde iktidara gelmesiyle Başbakan İmran Han, projenin "10 Milyar Ağaç Projesi" ve "Pakistan için ağaç dik" adıyla ülke geneline yayılması talimatını verdi.

Eylül ayında başlayan ve 5 yıl sürmesi planlanan projenin açılışında 1,5 milyon ağaç dikildi.

Kaynak: AA