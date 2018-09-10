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Pakistan'da 13 terörist idam edildi

Pakistan Ordusu, ülkede değişik tarihlerde düzenlenen terör saldırılarında 202 kişinin ölümünden sorumlu 13 teröristin idam edildiğini açıkladı.

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Pakistanda 13 terörist idam edildi

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörlüğü'nden (DG ISPR) yapılan açıklamaya göre, 151'i sivil 51'i güvenlik gücü 202 kişinin ölümünden sorumlu 13 terörist idam edildi.

Askeri mahkemelerde yapılan yargılamalarda 7 kişinin de hapis cezası aldığı açıklandı.

Yasa dışı örgütlere üye olan teröristler suçlarını itiraf etti

İdam edilen teröristler arasında, değişik tarihlerde 114 sivilin öldüğü saldırıları azmettiren ve 6 askerin öldüğü saldırılarda yer alan Munir Rehman, 21 kişinin öldüğü saldırılar ile senatör ve milletvekillerine yönelik saldırıların azmettiricisi ve düzenleyicisi Muhammed Başir, Zangi ve Svat'ta kız okullarına saldırdıktan sonra 1 askeri öldüren Muhammed Emin gibi isimler var.

Açıklamada, yasa dışı örgütlere üye olan 13 ismin suçlarını itiraf ettiği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör saldırıları, Pakistan, idam
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