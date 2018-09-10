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Eski Kolombiya Devlet Başkanı Santos ile özel röportaj TRT World ekranlarında

Nobel Ödüllü eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile yapılan özel röportaj, yarın TRT World'de yayınlanan "Crossing the Line" programınında ekrana gelecek.

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Eski Kolombiya Devlet Başkanı Santos ile özel röportaj TRT World ekranlarında

TRT World'den Imran Garda'nın, Nobel Ödüllü eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile yaptığı özel röportaj yarın 23.30'da, "Kolombiya’nın İsyancıları" başlığıyla TRT World ekranlarında yayınlanacak.

2016 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Santos, Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki barış sürecini araştıran Garda'ya verdiği özel röportajda, şu ifadeleri kullandı:

"Silahların susması oldukça önemli bir şey. Diğer önemli ve zor olan şeyse barışın inşası. Çünkü barış, gerçek anlamda kişinin kendi kalbinde inşa edilmeli. Bu, karşı tarafı yani düşmanlarınızı nasıl algıladığınızla ilgili. Bu algıyı değiştirmek zaman alan bir şey."

Kaynak: AA

Etiketler: TRT World, röportaj, imran garda, Eski Kolombiya Devlet Başkanı Santos
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