Pakistan ve Afganistan'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle 43 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Pakistan'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, olumsuz hava koşullarından en çok Belucistan eyaletinin etkilendiği bildirildi.

Belucistan Acil Durum Yönetimi Şefi Imran Zarkon yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde kar yağışı nedeniyle 14 kişinin çatıların çökmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Pencap eyaletinde de Acil Servis yetkilisi Abdul Sattar, 11 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapanırken, yetkililer vatandaşların daha güvenli yerlere tahliye edilmesi için yol açma çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA