Belçika'da bir sınır polisinin Müslüman düşmanlığı içeren videoları ortaya çıktı.

Haber, Belçika devlet kanalı RTBF'de yer aldı.

Adı açıklanmayan polis göreve henüz bir hafta önce başlamıştı.

Paris ve Brüksel'deki saldırıları hatırlattı

Habere göre ırkçı polis, vidolarında adeta vaaz verdi. 2015 ve 2016'da Paris ve Brüksel'de onlarca kişinin öldüğü saldırıları hatırlattı.

Bu saldırılar üzerinden Müslümanları hedef aldı.

Irkçı polis, zanlılardan birinin yakalandığı Brüksel'in Molenbeek semtinden, "İslamın kalesi" olarak söz etti.

Polisin 2015'te yayınlanmış bir başka videosunda ise Beşar Esed'e destek verdiği ortaya çıktı.

Paylaşımda, 11 Eylül saldırılarına ilişkin komplo videolarına da yer verdi.

Belçika Federal Kamu Hizmeti Birimi, sosyal medyada paylaştığı vidoları ortaya çıkarınca polis görevden uzaklaştırıldı.

"Müslümanları kışkırtmaya çalıştı"

Irkçılıkla Mücadele Birimi UNIA'ya göre, ırkçı polis videolarında Müslümanlara seslenerek onları kışkırtmayı amaçladı.

UNIA, bu tarz söylemlere karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Irkçı polisin, hakkında araştırma yapılmadan nasıl göreve alındığı ise tartışma konusu oldu.

Haberde, sınavı geçtikten sonra bir yıla yakın eğitim alan polisin, silah taşıma yetkisine sahip olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: TRT Haber

