3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı13 Ocak 2020 Pazartesi 13:47 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:17
ABD'nin Alaska eyaletinde Tyson Steele isimli bir adam 3 hafta karların içinde, eksi 15 derecede hayatta kalma mücadelesi verdi.
Başına gelenleri anlatan 30 yaşındaki Tyson Steele, Eylül ayından beridir Alaska'nın Susitna Vadisi'nde yalnız yaşadığı ıssız bir dağ kabininde 17 Aralık gecesi alevler içinde uyandığını belirtti.
Yatağının üstündeki eşyaları alıp hızlıca kendini dışarı atan adam, yaşadığı kabinin yanıp küle döndüğünü ve karların ortasında kaldığını gördü.
Steele, yangından arda kalan konserve yiyeceklerle bir çadırın içinde 3 hafta süre ile hayatını sürdürmeyi başardı.
Kendisinden uzun süre haber alamayan bir arkadaşının başvurusu üzerine Alaska Eyalet Kurtarma Görevlileri helikopterle bölgeye hareket etti. Görevliler, yere SOS yazan Tyson Steele'i helikoptere alarak kurtardı.
Kaynak: DHA