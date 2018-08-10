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Pakistan İran’la ticari ilişkilerini devam ettirecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen İran ile ticari ilişkilerini devam ettireceklerini açıkladı.

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Pakistan İranla ticari ilişkilerini devam ettirecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal haftalık basın toplantısında konuştu. Faysal, Pakistan'ın egemen bir ülke olarak resmi ekonomik ve ticari faaliyetlerine kendisinin karar vereceğini söyledi.

Faysal, Pakistan'ın komşusu olan İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdüreceğini belirtti.

Faysal, Pakistan ve İran'ın özellikle Afganistan'daki istikrarsızlığın çözümü gibi bölgesel ve küresel konularda birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerini kazanan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han seçim sonrası yaptığı konuşmasında "Geleneksel ortaklar" olarak bahsettiği ülkeler arasında İran'ı da sayarak bu ülkeyle ilişkileri geliştirme sözü vermişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de seçim sonrası Han'ı aramış, İran'ın İslamabad Büyükelçisi Mehdi Honardoost da Han'ı evinde ziyaret ederek tebrik etmişti.

Sözcü Faysal, Kanada ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili de açıklama yaparak Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: AA

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