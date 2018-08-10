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Irak’ta protesto gösterileri yeniden başladı

Irak’ta Başkent Bağdat başta olmak üzere birçok ilde elektrik kesintileriyle işsizliği protesto eden ve yeni hükümetin hızla kurulmasını talep eden göstericiler eylem düzenledi.

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Irakta protesto gösterileri yeniden başladı

Bağdat'ın yanı sıra Basra, Kerbela, Zikar, Divaniye, Musanna, Babil ve Necefkent kentlerinde binlerce kişi meydanlara ve yerel meclis önlerinde toplanarak hükümeti protesto etti.

Öte yandan, Irak’ın güneyindeki bazı kent ve ilçelerde oturma eylemleri de devam ediyor.

Göstericiler, hem hizmet eksikliklerinin giderilmesini hem de yeni hükümetin hızlıca kurulması talep ediyor.

Protestocular daha önceki gösterilerde, Başbakan İbadi’den yerel meclislerin feshedilmesini ve yolsuzluk yapanların görevden alınmasını talep etmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi eski milletvekili, bakan ve üst düzey bürokratlardan oluşan bir liste açıklamış ve bunları yolsuzluk suçlaması ile Şeffaflık Kurumu’na sevk etmişti.

14 kişi hayatını kaybetmişti

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Irak parlamentosunun İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre gösterilerde 14 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. 

Kaynak: AA, Al Arabiya

Etiketler: Irak, cuma gösterileri
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