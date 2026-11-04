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Dünya
AA 04.11.2026 15:14

Pakistan ilk yerli üretim hava-hava füzesini test etti

Pakistan ordusu, ilk yerli üretim havadan havaya füze "Fa'az"ın test edildiğini duyurdu.

Pakistan ilk yerli üretim hava-hava füzesini test etti

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ilk yerli üretim havadan havaya füze olan "Fa'az"ın "başarıyla test edildiği" belirtilerek, bunun savunma kapasitesinin geliştirilmesinde önemli bir "dönüm noktası" olduğu kaydedildi.

Füzenin terminal güdüm sistemiyle donatıldığı ve daha uzun menzildeki hedeflere ulaşabildiği kaydedilen açıklamada, "Fa'az, Pakistan Hava Kuvvetlerinin operasyonel esnekliğini önemli ölçüde artıracak ve ülkenin savunma gücüne katkıda bulunacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif, Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile kuvvet komutanlarının başarılı test dolayısıyla bilim insanları ve mühendisleri tebrik ettiği bildirildi.

Pakistan ordusu, 14 Ekim'de de Fatah-2 balistik füzesinin menzili artırılmış versiyonunu başarıyla test ettiğini duyurmuştu.

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