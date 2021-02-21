Alvi, başkent İslamabad'da dini özgürlükler ve azınlık haklarıyla ilgili bir seminerde konuştu.

Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısına değinen Alvi, Fransa'dan Müslümanlara karşı ayrımcı tutumlarını pekiştirmeyi bırakmasını istedi.

Alvi, ifade ve inanç özgürlüğü adı altında Hz. Muhammed'e hakaret etmenin tüm İslam ümmetine saldırı sayıldığını vurguladı.

Tasarı, Müslümanları neredeyse her alanda kısıtlıyor

Yaklaşık 6 milyon Müslüman'ın yaşadığı Fransa'da Müslümanları hedef alan bir yasa tasarısı hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin 2020'de hazırladığı ve adı başlarda "İslamcı ayrılıkçı" olan ancak gelen tepkiler üzerine "Cumhuriyet Prensiplerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" şeklinde değiştirilen tasarı, Fransa'daki Müslüman toplumu hedef gösterdiği, hayatlarının neredeyse her alanına kısıtlamalar getirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tasarı, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.

Ulusal Mecliste 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, 30 Mart'tan itibaren Senatoda görüşülecek. Tasarının burada oylaması yapıldıktan sonra tekrar Ulusal Meclise gelmesi bekleniyor.