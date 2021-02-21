Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 10:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Almanya'da son 24 saatte 145 can kaybı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Almanya’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 145 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 67 bin 841’e yükseldi.
Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 7 bin 676 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 2 milyon 386 bin 559’a yükseldi.
Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 190 bin 600 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı 128 bin 118 oldu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı da 3 bin 129 olurken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 767 olarak kayıtlara geçti.
Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyon 869 bin 641 kişi aşılanırken, 1 milyon 690 bin 351 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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