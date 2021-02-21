Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 676 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 2 milyon 386 bin 559’a yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 190 bin 600 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı 128 bin 118 oldu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı da 3 bin 129 olurken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 767 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyon 869 bin 641 kişi aşılanırken, 1 milyon 690 bin 351 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

