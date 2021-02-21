Pfizer-BioNTech firmalarının ürettiği 312 bin 390 doz aşıyı taşıyan uçak bu sabah yerel saatle 10.00'da Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanına iniş yaptı.

Sağlık Bakanı Ethem Baba, Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, Ulaştırma Bakanı Wee Ka Sion ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, aşıların sevkiyatını teftiş etmek üzere havalimanında bulundu.

İlk aşılama 26 Şubat'ta başlayacak

Tırlara yüklenen aşılar, güvenlik güçlerinin kontrolünde aşı merkezlerine götürüldü.

Bu kapsamda Malezya'daki ilk COVID-19 aşılamalarının 26 Şubat'ta başlaması planlanıyor.

Ulusal COVID-19 Bağışıklığı Programının ilk aşamasında sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, siyasetçiler ve 65 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak.

Ülke nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor

Şimdiye kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac ve Sputnik V'den toplam 43,4 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varan Malezya'da hükümet, 2022'nin ilk çeyreğine kadar ülke nüfusunun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.

Bu kapsamda, ülkedeki 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Toplam 280 bin 272 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıpları bin 51'i buldu. Ülkede 34 bin 468 kişi aktif COVID-19 tedavisi görüyor.

