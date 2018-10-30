Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi TRT Haber’e konuştu

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi İstanbul Havalimanı’nın açılış töreni için geldiği İstanbul’da TRTHaber’e konuştu.

Türkiye’nin konut sektöründeki tecrübesine işaret eden Alvi “İşbirliği için muazzam potansiyel var. Pakistan önümüzdeki 5 yılda 5 milyon ev inşa edecek, Türk iş dünyası bu konuda Pakistan’la işbirliği yapabilir” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davet etmesinden onur duydum”

Alvi, “Türkiye halkının 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği desteğe ve tanklara karşı durmasına hayran kaldım. Bunun tüm dünya için önemli bir örnek olduğuna inanıyorum. Alvi “Bugünün çok önemli bir gün olduğuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın beni ve diğer bazı bölge liderlerini bu açılışa davet etmesinden onur duydum.” ifadelerini kullandı.

“Pakistan halkı her zaman Türkiye’nin yanında oldu”

Türkiye ve Pakistan halkları arasında uzun ve tarihi bir ilişkinin olduğuna dikkat çeken Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi “Pakistan halkı Hilafet Hareketi’nden, 1900’lerin başlarından beri her zaman Türkiye’nin yanında oldu. İki ülke halkları arasındaki sevgiyi gösteren çok sayıda kişisel anı da anlatabilirim. Bu davetin de aramızdaki köklü ilişkinin ürünü olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Pakistan’ın istikrar ve barışıyla Türk iş dünyasının yatırımlarına açık bir ülke olduğunu belirten Alvi şu mesajları verdi:

Ekonomik işbirliği için uygun bir ortam var mı?

Pakistan’da Türk iş adamları için muazzam bir faaliyet potansiyelinin olduğu kanaatindeyim. Aramızda ticaret anlaşması var, bu anlaşmanın genişletilmesi için 6 toplantı yapıldı, 7’incisinde sonuca ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin konut sektöründe büyük bir tecrübesi var. Benim hükümetim önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyon ev inşası için Pakistan halkına söz verdi. Bu konuda Türkiye’yle muazzam bir işbirliği yapabiliriz. Bununla birlikte tecrübeye sahip olduğu donanım, altyapı, petrol ve doğalgaz alanlarında da Türkiye’yle işbirliği yapabiliriz. Dolayısıyla Pakistan Türkiye için iyi bir pazardır ve işbirliğimizi karşılıklı olarak artırabiliriz. Ele vermemiz halinde dünya da bu işbirliğine açıktır.

“TÜRKİYE 15 TEMMUZ’LA TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU”

15 Temmuz’da Pakistan Türkiye’ye nasıl destek verdi?

Bizi terk edecekler yerine, dostlarımızla ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. 15 Temmuz 2016’da Türkiye halkının, ülkesi için çok çalışmış olan Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a büyük bir destek vermesine hayran kaldım. Bu gerçeğin tüm dünya, özellikle de gelişmekte olan ülkeler için örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.

Çok çalıştığınızda, halkınızla birlikte olduğunuzda halk da tanklara, zalimlere karşı durabiliyor. Türkiye bunu gösterdi. O zaman ben milletvekiliydim. Pakistan meclisi sözünü sakınmadı, bir tasarıyla Türkiye halkına destek verdi ve bir heyeti Türkiye’ye gönderdi. Tüm uluslararası meselelerde birlikteyiz Türkiye’yle. Mesela Kıbrıs konusunda her zaman Türkiye’nin yanındayız.

Türkiye de Keşmir konusunda bizimle. Milletvekili seçildiğim bölgede Türkiye’deki darbeye karışan terör grubuyla bağlantılı bir okul, Türkiye’nin talebiyle bu okul kapatıldı. Pakistan geri kalanında da okullar Türkiye’yle işbirliği halinde değiştiler. Türkiye’yle aramızdaki ilişkileri zehirleyecek hiçbir gruba izin vermeyiz.

ABD’nin terörle mücadelesi iki ülkeyi nasıl etkiledi?

Terörle mücadeleden hem Pakistan hem Türkiye çok büyük zarar gördüler. Bu bizim ortak noktamız. Son birkaç sene içinde Pakistan ekonomisi 100 milyar dolar kaybetti, 70 bin de insanımızı kaybettik terör yüzünden. Silahlı kuvvetlerimiz terörle mücadelede büyük bir başarı gösterdiler.

Terörle mücadele konusunda dünyanın hem Pakistan hem de Türkiye’den öğrenecek çok şeyi olduğu kanaatindeyim. Türkiye ve Pakistan’daki demokratik yollarla iktidara gelen hükümetler, arkalarındaki güçlü ordularla birlikte bulundukları bölgelerde barışı muhafaza ettiler.

İki ülke de milyonlarca mülteciye kapılarını açtılar. Dünyanın umurunda değil ne yazık ki. Pek çok ülke bu krizlerin oluşmasına sebep oldular.

“BM, EŞİT ÜYELİĞİN OLDUĞU BİR ÖRGÜT OLMALI”

Türkiye ABD’nin Suriye’de yaptıklarından rahatsız, Pakistan’ın ABD’yle ilişkisi nasıl?

Doğru biz de benzeri rahatsızlık durumlarını yaşadık. Diğer ülkelerle ilişkilerimiz öncelikle onurlu olmak zorundadır. Ne Pakistan ne de Türkiye başka bir ülkeyle ilişkisinde bundan vazgeçmez. İkincisi kimsenin üstünlüğünü, bize yönlendirmede bulunduğunu kabul etmeyiz. Aynı zamanda ilişkilerimizde bağımsız olmaya çalışıyoruz.

Çin’le karşılıklı dostluğumuz burada önemli bir rol oynadı. Çin bizim komşumuz. Ortak komşumuz Afganistan’da barış ve istikrar istiyoruz. Türkiye de hem Afganistan hem Suriye’de barış olmasını istiyor. Pakistan da Türkiye gibi iyi dostluğa dayanan bir ilişki istiyor İran’la. Nitekim üç ülke Bağdat Paktı’nda beraberdik. İki ülkenin de tarafsız ve bağmsız bir rol oynuyor olmaları olumlu bir durum. Pakistan’ın ekonomisi günde güne düzeliyor.

Türkiye’yle ekonomik sorunlar noktasında ilişkilerimizin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. İki ülke arasında üst düzeyde güzel bir yakınlaşma var. İki ülkenin de üzerinde ekonomik baskı olmasına rağmen insanlarımız çalışmayı seviyorlar, hükümetlerinin arkasındalar, böyle olduğu müddetçe kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez.

Türkiye’nin “dünya 5’ten büyüktür” sloganıyla yaptığı BMGK’da reform çağrısına katılıyor musunuz?

BM Konsensus Grubu’nda birlikteyiz, 6’lı veya 7’li veto hakkına sahip bir BM grubun kurulması şeklindeki bir değişimi istemiyoruz, buranın demokrasisinin yansıdığı bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Böyle bir yapı olmadığı için BM bugün etkinliğini kaybediyor. Bazı ülkelerin veto haklarını kullanmaları tasarıların çıkarılmasını engelliyor. BM temsiliyetin genişlediği daha demokratik, eşit üyeliğin olduğu bir örgüt olmalı.

Haber: Özcan Tikit

Kameraman: Bünyamin Koç