Şerif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için derin üzüntüsünü vurgulayarak, "Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bartın'da maden ocağında patlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.