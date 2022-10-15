Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağında ölenler için taziye mesajı
[Fotograf: İHA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını söyledi.
Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.
Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanı taziye mesajı yayınladı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.
Ürdün'den taziye mesajı
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Etiketler: Azerbaycan Bartın İlham Aliyev Maden
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