Başbakan Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bir liderin ayırt edici özelliğinin insanları bölmekten ziyade bir araya getirmek olduğunun altını çizerek Macron'un İslam düşmanlığını teşvik etmesinin talihsiz bir durum olduğunu belirtti.

Han, Macron'un Hazreti Muhammed’i hedef alan çirkin karikatürlerin gösterilmesini özendirerek aralarında kendi vatandaşlarının da bulunduğu Müslümanları kasten kışkırtmayı seçtiğine işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın İslam’a saldırarak Avrupa ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman’ın duygularına saldırdığını ve onları incittiğini vurgulayan Han, daha fazla kutuplaşmanın dünyanın istediği ve ihtiyaç duyduğu son şey olduğuna dikkat çekti.

Han, "cehaleti temel alan" kamu açıklamalarının daha çok nefrete, İslam düşmanlığına ve aşırılıkçılığa meydan verilmesine sebep olacağını kaydetti.