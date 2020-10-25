Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan ordusu, Ermenilere ait çok sayıda hedefi imha etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait askeri hedeflerin imha görüntülerini paylaştı.
Bakanlık tarafından yayımlanan görüntülerde, işgalci Ermenistan ordusunun askeri hedeflerinin tam isabetle vurulduğu görülüyor.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 12:37
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