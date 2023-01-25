Radio Pakistan’daki habere göre, Çaudri, Brüksel’de Uluslararası Keşmir Barış Forumu tarafından organize edilen etkinlikte, AB Parlamentosu, Belçika Senatosu ve Belçika Parlamentosu üyelerine seslendi.

Çaudri, burada yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir meselesinin barışçıl şekilde çözümü için AB’den “Keşmir Özel Temsilcisi” atamasını istedi.

Keşmir’in iki nükleer gücün karşı karşıya bulunduğu dünyanın en tehlikeli bölgesi olduğunu belirten Çaudri, AB’nin insan haklarına ve bu sorunun çözümüne önemli katkılar sunabileceğine işaret etti.

AB’nin Cammu Keşmir meselesinin çözülmesi, Güney Asya’da barış ve güvenliğin sağlanması için önemli rol oynayabileceğini dile getiren Çaudri, Hindistan’ın Keşmirlilere yönelik baskısını yoğunlaştırdığını ve bunun insan hakları ihlalleriyle sonuçlandığını vurguladı.

Çaudri, Hindistan’ın Başbakan Narendra Modi ile ilgili BBC’nin belgeselini yasakladığını ve bunun "Modi’nin gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdiğini" kaydetti.

Hindistan'da hükümet, Başbakan Narendra Modi'nin Gujarat eyaleti başbakanı olduğu dönemde, çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan olayların ele alındığı "Hindistan: Modi Sorusu" adlı belgeselin ilk bölümüyle alakalı tüm sosyal medya içeriklerini engellemişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü. Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.