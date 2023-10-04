Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.10.2023 20:40

Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı

Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakasında oluşan delik, bu yıl en büyük genişliklerinden birine ulaştı.

Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı

Avrupa Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Dünya atmosferi gözlem programı Copernicus Sentinel-5P uydusundan 16 Eylül'de alınan görüntüler, Antarktika'daki ozon deliğinin genişliğinin 26 milyon kilometrekareye çıktığını gösterdi.

Genişliği ağustostan ekime değişen, eylül ortası ile ekim ortası arasında azami büyüklüğe ulaşan ozon deliği, bu yıl ağustos ayının ortalarından itibaren hızlıca büyüyerek, daha eylül ayı ortasında kaydedilen en büyük ozon deliklerinden biri oldu.

Deniz altı yanardağı Tonga'nın Ocak 2022'de faaliyete geçmesiyle ilişkili olabilir

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ocakta yayımlanan bir raporda, incelen ozon tabakasının yeniden iyileşmeye başladığı kaydedilmişti.

Ozon tabakasındaki deliğin bu kadar hızlı büyümesinin, deniz altı yanardağı Tonga'nın Ocak 2022'de faaliyete geçmesiyle ilişkili olabileceği yorumları yapılıyor.

ETİKETLER
Antarktika Yanardağ
Sıradaki Haber
ABD'de Cumhuriyetçi Temsilci Jordan Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na aday
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:55
Irak'ın kuzeyinde 22 terör hedefi imha edildi
20:34
ABD'de Cumhuriyetçi Temsilci Jordan Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na aday
20:26
Kenya'da belirlenemeyen hastalık alarmı: 95 öğrenci hastaneye kaldırıldı
20:09
Yunanistan'da tarihi evler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
20:03
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı
20:05
Eski Hollanda Prensi'nin Nazi partisi üyelik kartı bulundu
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
Küba'da bir binada kısmi çökme: Ölü ve yaralılar var
Küba'da bir binada kısmi çökme: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ