İtalya'daki süper otomobil turunda kaza: 2 ölü

İtalya’nın Sardunya Adası’nda 2 Ekim’de düzenlenen süper otomobil turu sırasında State Road 195’de bir kaza yaşandı.

Lüks otomobillerden oluşan konvoyda, Ferari ve Lamborghini marka araçlar ile bir karavan zincirleme trafik kazasına karıştı.

Ferari kazanın ardından yoldan çıkarak alev aldı. Araçta bulunan İsviçreli çift hayatını kaybetti.

Ferari’nin çarptığı Lamborghini marka araç ise önünde karavana çarparak yoldan çıktı.

Karavan ise çarpmanın etkisi ile yan yattı. Karavandaki ve Lamborghini’deki kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.