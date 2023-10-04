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Dünya
AA 04.10.2023 20:05

Yunanistan'da tarihi evler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Yunanistan'da başkent Atina da dahil olmak üzere ülke genelindeki tarihi evler bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yunanistan'da tarihi evler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, 1500'ü başkent Atina'da olmak üzere yaklaşık 20 bin tarihi ev kaderine terk edilmiş durumda.

Ev sahipleri ile yetkililer arasında bir anlaşma sağlanamadığı için bu tarihi evlerin restorasyon çalışmaları yapılamıyor.

Bakımsızlıktan her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi evler, yerel vatandaşlar ve turistler için büyük bir tehlike oluşturmasının yanı sıra, turizm sektörünü ve yatırımcıları da olumsuz etkiliyor.

Larissa kentinde 2022 yılında bir öğrenci, eski bir evin yıkılması sonucu duvarın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

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