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Dünya
AA 04.10.2023 20:26

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilci Jordan Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na aday

ABD'de Cumhuriyetçi Ohio Temsilcisi Jim Jordan, Temsilciler Meclisi Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilci Jordan Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na aday

ABD'de Cumhuriyetçi Ohio Temsilcisi Jim Jordan, Temsilciler Meclisi Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Jordan, temsilcilere hitaben kaleme aldığı mektupta, dün Kevin McCarthy'nin Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinden alındığını hatırlattı. Jordan, boşalan meclis başkanlığı koltuğuna aday olduğunu açıkladı.

Harcamaları azaltmak, sınır güvenliğini sağlamak ve ulusal güvenliği korumak gerektiği mesajını veren Jordan, "Ulusumuzun tarihinde kritik bir kavşaktayız. Cumhuriyetçi parti grubu olarak Amerikalılara verdiğimiz sözleri tutmak için bir araya gelme zamanı." ifadelerine yer verdi.

ABD tarihinde bir ilk: Temsilciler Meclisi Başkanı görevden alındı
ABD tarihinde bir ilk: Temsilciler Meclisi Başkanı görevden alındı

Jordan, ülkenin karşılaştığı sorunların çözümü için "birlik olma" vurgusunu yaparak, üyelerden Temsilciler Meclisi Başkanlığına adaylığını desteklemelerini talep etti.

Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından dün Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek, Amerikan tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı olmuştu.

Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devraldı.

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