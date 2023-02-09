Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası (ÖTSO), "Gençler Geleceğimiz" Vakfı, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Özbekistan Şubesi ve ülkedeki sivil toplum kuruluşları işbirliğinde başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Kampanyaya yoğun ilgi gösteren Özbek vatandaşlar Taşkent’te oluşturulan yardım toplama merkezlerine giysi, ayakkabı, çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, elektrikli ısıtıcı, fener, bebek maması, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri, jeneratör, gıda ürünleri, konserve ve ihtiyaç malzemeleri getiriyor.

"Dost kara günde belli olur"

Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş, DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, MÜSİAD Özbekistan Şubesi Başkanı Serdar Kelebek ve bazı Türk iş adamlarıyla yardım toplama merkezini ziyaret ederek basına açıklamalarda bulundu.

Türkİye’deki depremin yaralarını sarmak üzere yardım malzemelerinin toplanmasına devam edildiğini kaydeden Bekar, "Dost kara günde belli olur. Özbek halkı, bu kara günde Türk halkının yanında olduğunu gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Huzurlarınızda Özbek halkına ve ülkede iş yapan Türk ve Özbek iş adamlarına teşekkür etmek istiyorum." dedi.​​​​​​​

"Amacımız, depremzedelerin acılarını hafifletmek"

ÖTSO Başkanı Davran Vahabov da, Türkiye’de medyana gelen depremlerin Özbek halkını çok derinden üzdüğünü kaydederek kardeş ve dost Türk milletinin acılarını paylaştıklarını belirtti.

Depremden etkilenen Türkiye’ye destek çıkmak için ülke genelinde yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Vahabov, amaçlarının bu zorlu günlerde depremzedelerin acılarını ve karşılaştıkları zorlukları hafifletmek olduğunu vurguladı.

Vahabov, dün başlattıkları yardım kampanyası kapsamında 4 tır insani yardımın toplandığını ve çalışmaların devam ettiğini kaydederek, söz konusu yardımların en kısa zamanda uçakla Türkiye'ye ulaştıracaklarını dile getirdi.