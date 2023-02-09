Azerbaycan'da Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Kardeş Kömeği (Yardımı)" platformunun organizasyonunda toplanan giysi, battaniye, kuru gıda ve hijyen malzemelerinin yüklendiği 8 tırı Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı uğurladı.

Bağcı, burada yaptığı konuşmada Türkiye'ye destek olan Azerbaycan halkına teşekkür etti.

"Türkiye'ye 30'ar kişinin barınabildiği 100 çadır Türkiye'ye gönderilecek"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de dün büyükelçiliğe gelerek taziyelerini sunduğunu hatırlatan Bağcı, "İlk dakikadan itibaren Azerbaycan Türkiye'deki kardeşlerimize ulaşmak için, yardım göndermek için seferber olmuştur." dedi.

Bağcı, Azerbaycan'dan yardımların süreceğini belirterek bugün her birinde 30'ar kişinin barınabildiği 100 çadırın Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.

Azerbaycan halkı, Türkiye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Yardımların toplanması için Bakü'nün en büyük 2 spor salonu tahsis edildi. Burada gönüllülerce paketlenen malzemeler tırlara yükleniyor.

Dün de "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu" tarafından toplanan yardım malzemelerinin yüklü olduğu 20 tır Bakü'den yola çıkmıştı.