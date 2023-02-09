Kazakistan, hem maddi hem manevi desteğiyle merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Türkiye’nin acısını hafifletmeye çalışıyor.

Kazak hükümeti, dün Türkiye’deki depremzedelere destek amacıyla 1 milyon dolar tahsis ederken ülkenin en büyük bankalarından Kaspi, AFAD hesaplarına aktarılmak üzere bağış için hesap açtı.

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinin Türk-Kazak İş İnsanları Birliği (TÜKİB) ile işbirliğinde başlattığı yardım kampanyası kapsamında açılan banka hesabında da 3 günde 200 bin doların üzerinde bağış toplandı.

Türkiye’ye Kazak çadır evlerini göndermek için çalışma başlatıldı

Ayrıca ülkede bir grup gönüllü, depremzedeler için Türkiye’ye Kazak çadır evlerini göndermek için çalışma başlattı.

Kazak gazeteci Nurbek Bekbau, yaptığı açıklamada, şu anda yaklaşık 40 çadır evi satın almak için gerekli parayı topladıklarını belirterek “Bu yurtlarda (çadır evi) uzun süre yaşayabilirsiniz. Ufak tefek gerekli ihtiyacını aldığınızda sıcacık bir yuvaya dönüşür.” dedi.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Gönüllüler Ağı da Türkiye’de depremzedeler için yardım toplamaya başladıklarını duyurdu.

Astana, Türk bayraklarıyla donatıldı

Başkent Astana’da ise binalar ve caddeler, Türkiye ile dayanışma göstergesi olarak Türk bayraklarıyla donatıldı. Astana’nın sembol yapılarından olan Nur Alem Expo Fuar Merkezi’nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılırken caddelerdeki panolarda da Türk bayrağı dikkati çekti.

Bunun yanı sıra üst düzey Kazak yöneticileri, vatandaşlar ve buradaki diğer yabancı ülkelerin misyon şefleri de Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau’daki Başkonsolosluklarına taziye ziyaretinde bulunuyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Alihan İsmailov ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi de Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziye defterini imzaladı.

“Torununun oyuncağını getirdi”

Türk halkına başsağlığı dilemek için büyükelçiliği ilk ziyaret edenlerin biri, 72 yaşındaki emekli asker Tölegen Junusov oldu.

Junusov, deprem haberini duyduğunda şahit olduğu Taşkent depremini hatırladığını söyledi.

Enkaz altında kalmanın nasıl bir duygu olduğunu çok iyi bildiğini belirten Junusov, “Türkiye’deki deprem haberini ilk aldığımda kalbimin nasıl acıdığını anlatamam. Enkaz altından çıkarılan çocukları görünce çok kötü oldum. Benim de 5 torunum var. Hatta buraya torunum Anel’in ricasıyla oyuncağını getirdim.” diye konuştu.