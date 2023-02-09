Avrupa'da depremzedelerin anısına taziye defterleri açılmaya devam ediyor.

Polonya'daki taziye defterini Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı, Devlet Sekreteri Marcin Przydacz, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Sekreteri Arkadiusz Mularczyk, Dışişleri Bakanlığında Başbakanlık Ofisi Genel Müdürü Marek Korowajczyk ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcısı Artur Harazim imzaladı.

Oslo Büyükelçiliğinde bulunan taziye defterine de Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store imza attı.

Yetkililer, Polonya ve Norveç halkları adına başsağlığı dileklerini sundu.

Cenevre'deki yabancı misyon temsilcileri taziye defterlerini imzaladı

Cenevre'de görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve yabancı misyon temsilcileri, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan depremlerde hayatını kaybedenler için Cenevre'de açılan taziye defterlerini imzaladı.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilciliği ve Cenevre Başkonsolosluğunda taziye defterleri açıldı.

BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğindeki taziye defterini, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Nijer'in BM Daimi Temsilcisi Laouali Labo, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Azerbaycan'ın BM Daimi Temsilcisi Galib Israfilov, Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Khalil Hashmi, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ali Bahreini ile diğer ülkeler ve kuruluşların temsilcileri imzaladı.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, gelen yabancı misyon şeflerini karşılarken, taziye ve iyi dilek temennilerini kabul etti.

Taziye defterine imzalar devam ediyor

DTÖ nezdinde Daimi Temsilcilikte de taziye defteri açılırken, DTÖ nezdindeki daimi temsilciler defteri imzaladı.

DTÖ nezdinde Tayland Daimi Temsilcisi Büyükelçi Pimchanok Pitfield, Çin Daimi Temsilcisi Büyükelçi LI Chenggang, Şili Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sofia Boza Martinez, Kanada Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nadia Theodore ve diğer temsilciler de deftere imza attı.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğundaki taziye defterini de Cenevre Kantonu Hükümetinden ve diğer kuruluşlardan temsilciler imzaladı.

Buradaki deftere Cenevre Kantonu Hükümeti adına Protokol Şefi Marion Bordier-Büschi de imza attı.

Yabancı misyon temsilcileri, Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Cenevre'deki Türk misyonlarındaki taziye defterleri, yarın akşama kadar açık olacak.

Bosna Hersek

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in oğlu, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

İzetbegoviç, taziye defterini imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek halkının, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım elini uzatacağını vurgulayan İzetbegoviç, şunları kaydetti:

"Son yüzyılda yaşanan en kötü felaket olan deprem sebebiyle kardeş Türk halkının başına gelenlerden ötürü derinden üzüntü duyuyoruz. Umarım hala kurtulabilenler vardır. Ekiplerimiz sahada. Sağlıkçılardan oluşan bir ekip de bugün Türkiye'ye gidiyor. Yaralıları tedavi etmek ve insanlara yardım etmek için elimizden geleni yapacağız."

Depremin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temaslarda bulunduğunu aktaran İzetbegoviç, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den sürekli bilgi aldığını belirtti.