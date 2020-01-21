Ülkede 22 Aralık 2019'da düzenlenen genel seçimlerin ardından oluşturulan 150 üyeli parlamentonun alt kanadı olan Yasama Meclisi ve 100 üyeli Senatonun ortak oturumu düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de hazır bulunduğu toplantıda, genel seçimlerde Yasama Meclisinde 53 sandalye elde eden Liberal Demokrat Parti tarafından aday gösterilen Aripov'un başbakanlığı meselesi görüşüldü.

Toplantıda konuşan Mirziyoyev, Aripov'un başbakanlığını desteklediğini belirterek milletvekilleri ve senatörlerden de Aripov'un adaylığını desteklemelerini istedi. Yapılan oylamada, milletvekili ve senatörler, Aripov'un yeniden başbakan olmasını oy birliğiyle destekledi.

Daha önce hükümette çeşitli görevlerde bulunan Aripov, Aralık 2016'dan bu yana başbakan olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA