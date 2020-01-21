Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, alınan önlemlere rağmen petrol hırsızlığının ve sabotajlarının devam ettiğini söyledi.

Kyari, NNPC tesislerinin de hırsızlar tarafından sıklıkla saldırıya uğradığını belirterek, "2001 ile 2019 yılları arasında ülke genelindeki petrol boru hatlarına 45 bin 347 saldırı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Petrol hırsızlığı, yasa dışı petrol rafinerileri ve petrol boru hatlarına yönelik sabotajların Nijerya'nın gelirlerine önemli tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kyari, bunun ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA